AYRTON RECHERCHE UN(E) TECHNICIEN(NE) SUPPORT PRODUIT

AYRTON, l’un des leaders mondiaux dans la conception, la création et la fabrication de solutions d’éclairage à LED pour l’industrie du spectacle, renforce son équipe de support technique. Nous recrutons un(e) technicien(ne) support produit.

AYRTON offre un environnement de travail rythmé, stimulant et agréable. Situé juste au sud de Paris et enregistrant une croissance significative d’année en année, c’est le moment idéal de rejoindre notre équipe. Si vous êtes un(e) passionné(e) du secteur et souhaitez faire partie intégrante d’une entreprise leader du secteur, envoyez-nous votre CV !

Sous la responsabilité du chef de produit, et en tant que membre de l’équipe de support produit, vous devrez exécuter les tâches suivantes :

Gestion de la relation client :

Répondre aux demandes d’assistance et de maintenance technique · Effectuer un diagnostic de première ligne en fonction des demandes des clients · Fournir des explications techniques aux clients · Fournir un soutien technique sur place, au besoin · Fournir un support technique à l’équipe de vente, y compris la mise en place et l’exécution de démonstrations de produits · Participer à des salons tels que PLASA, Pro Light and Sound et LDI · Gérer les remarques des clients.

Contrôle, suivi :

Exécuter les fonctions de contrôle de la qualité selon les besoins · Assurer le support des problèmes techniques tout au long de la chaîne de processus en assurant une résolution satisfaisante · Entreprendre la réparation des appareils · Gérer le parc de matériel de démonstration de la société, en assurant une disponibilité maximale du produit · Mettre à jour et modifier les prototypes et les premières séries de produits sous la direction du bureau d’études · Fournir des commentaires à l’usine sur le contrôle qualité des produits · Effectuer des tests de conformité / acceptation des appareils · Participer au développement de nouveaux produits · Participer aux inventaires.

Rapports techniques :

Rédiger des rapports de diagnostic, décrire les dysfonctionnements et/ou difficultés techniques identifiés · Signaler les incidents observés au chef de produit.

Votre profil :

Bonne connaissance de la technologie actuelle des projecteurs asservis, des protocoles de contrôle et de leur fonctionnement · La possibilité de faire fonctionner une console d’éclairage sera considérée comme un avantage · Bon esprit technique, avec une capacité à dépanner de manière logique et méthodique · Une expérience dans la réparation de projecteurs mobiles sera considérée comme un avantage · Vous savez gérer la pression, en maintenant le sens de l’humour · Bonne connaissance de Microsoft Office · Une expérience antérieure dans ce secteur sera considérée comme un plus · Vous êtes enthousiasmé par l’industrie de l’éclairage, vous aimez travailler de manière indépendante et avoir des responsabilités · Vous êtes dynamique, rigoureux et polyvalent · Vous avez l’esprit d’équipe · Anglais apprécié.

Localisation : Villebon-Sur-Yvette (91)

Type de contrat : CDI

Se réfère au : Chef produit

Disponibilité : Dès que possible

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse : career@ayrton.eu