Ayrton Rivale Profile

Un projecteur sans rival ?

Dans la famille série 3 d’Ayrton, je demande le Rivale (prononcez Rivalé), projecteur à couteaux équipé d’une source de LEDs blanches de 450 W, enchâssé dans un corps IP65 et bardé de technologies. Ayrton joue le grand jeu avec ce produit, en y incluant quasiment toutes les options possibles (compatibilité NFC, CRMX, IP65, grande plage de zoom, de nombreux modules) dans un habillage bien pensé et attrayant. Un futur incontournable ? Pourquoi ne pas l’essayer alors !

Jusqu’à présent, les projecteurs de la série 3 du constructeur se limitaient à 300 W de LEDs (Diablo, Mistral…), quand ceux de la série 6 (Khamzin, Perseo, Ghibli) étaient équipés de modules entre 450 W et 750 W. Aujourd’hui, Rivale propose 450 W, et surtout un système optique amélioré pour encore plus de flux. La marque le présente même en tant que « révolution délivrant un rapport flux lumineux/poids auparavant inimaginable », ce que nous allons bien sûr vérifier.

Découverte

Rivale Profile reprend la forme générale du Cobra, à savoir un style rectangulaire novateur, tout en ajoutant quelques fonctionnalités bien pensées, dont quatre poignées, deux à la base des bras, et deux repliables, qui sont bien utiles pour manipuler les 28 kg du projecteur. Ces deux dernières sont situées dans les branches, il suffit de tirer dessus pour les faire venir. Pour les rabattre, il faudra appuyer sur la « gâchette » qui est sortie du bras quand on les a dépliées. Le blocage de Tilt est sympathique, de forme ronde en quart de tour, sous la forme du logo Ayrton. On a dit que le projecteur est rectangulaire, mais pas une arête n’est à angle droit, tout est arrondi et fluide dans ce design, un projecteur qui change des normes et surprend agréablement.

À l’arrière, on trouve des connecteurs IP65 Neutrik et Seetronik pour DMX, alimentation et Ethernet, un écran de configuration accompagné de cinq boutons nous attend à l’avant, et le logo NFC qui nous rappelle que nous pouvons paramétrer cette machine à l’aide d’un téléphone. Enfin, quatre camlocks nous attendent sous la machine pour les crochets. Précision d’Ayrton sur son indice IP65, le corps du projecteur est en alliage de magnésium, il faudra donc prendre des précautions lors d’une utilisation en milieu corrosif, comme l’air marin par exemple.

Source et optique

La source de 450 W de LEDs blanches est annoncée pour une température de couleur de 6 500 K, et 110 00 lux à 5 m au plus serré. Le débattement du zoom explique cela, avec une plage impressionnante de 4° à 52°. Un CTO progressif permet de passer de 2 900 K à 6 500 K, et un canal dit CTP, progressif lui aussi, va permettre d’améliorer la température de couleur, pour passer, selon les chiffres d’Ayrton, d’un IRC de 70 à 87. Enfin, la grande lentille frontale mesure 160 mm.

Les menus

Tendance de plus en plus visible, Rivale est équipé d’une puce NFC qui peut être activée par un téléphone sans que le projecteur ne soit connecté au secteur à l’aide de l’application Ayrton dédiée. On peut alors modifier adresse, mode… et les paramètres seront automatiquement appliqués au projecteur à son prochain démarrage. L’écran n’est pas tactile, Ayrton propose une interface faite de quatre boutons en cercle avec un cinquième au centre. On va trouver de très nombreuses options dans ce projecteur, que nous ne pourrons pas passer entièrement en revue, mais les grandes catégories sont Address, Mode, Options, Infos, Test et Preset. À noter, un très rare mode 540° pour le débattement du Tilt est disponible, permis par le Tilt infini de la machine.

Un seul mode DMX nous est proposé, très imposant de 65 canaux DMX, qui s’explique par les nombreuses fonctionnalités, mais surtout par une utilisation quasi systématique du 16 bits.