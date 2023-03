b4road, l’app pour organiser ses spectacles

Organiser un événement culturel demande une coordination particulièrement fine. L’énorme quantité d’informations à collecter concerne parfois plusieurs dizaines de personnes, le tout dans un délai restreint. En 2016 voit le jour b4road, la solution innovante et gratuite dédiée à tous les professionnels du spectacle, qui permet de gérer les aspects logistiques et organisationnels spécifiques à ce secteur : toutes les informations sont au même endroit et pour tous. La startup compte 2 600 utilisateurs (salles de spectacles, compagnies de théâtre, productions…) et plus de 5 000 événements organisés en France, en Europe et au Canada. ■

www.b4road.com