b4road : l’outil unique pour vos spectacles !

b4road est l’outil unique dédié à l’organisation de spectacle dont le but est de faciliter le partage des infos entre les différents membres. C’est La solution clé en main qui répond aux besoins spécifiques de chaque intervenant, qu’ils soient organisateurs, artistes, producteurs, diffuseurs, techniciens… Lancée en 2020 par des professionnels du milieu, b4road est une interface web accessible depuis un smartphone, une tablette et un ordinateur. Plus besoin de multiplier les outils web (email, messagerie, cloud…) : b4road centralise et partage les infos de vos spectacles avec qui vous voulez. b4road est une application Freemium avec une communauté de plus de 1000 Beforers ! ■

https://b4road.com/