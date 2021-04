BACKLINE ILLUMINE CERGY

La mise en lumière du quartier Grand Centre de la ville de Cergy a été confiée à la société Backline, qui a composé avec les arbres et le mobilier urbain de la place Charles-de-Gaulle et la grande salle Hubert-Renaud. Vingt-quatre Par à LED MiniKolor de Starway ont éclairé les colonnes de la salle, et l’opacité des rideaux a permis la création d’un cyclo naturel avec des effets de chenillard. Huit Servo Beam 2R positionnés au plafond ont permis de gérer les effets dynamiques extérieurs. Sur la place des Arts, Backline a eu recours à quatre luminaires Medusa, un produit créé en interne qui utilise les capacités du Par à LED SupraKolor de Starway et son zoom de 8 à 40°. Quatre Servo Beam 2R ont été implantés en complément. ■