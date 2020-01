BALANCETONMICRO

Vu au Satis, Catchbox est le premier micro sans fil qu’il est possible de lancer vers le public pour engager une discussion. Protégé par une double coque en mousse (la coque extérieure est personnalisable), le micro et le beltpack sont bien à l’abri, même si le tir au but n’est pas recommandé ! Catchbox est disponible en trois versions selon la taille du lieu à couvrir :

Catchbox Module pour les très grandes salles, et Catchbox Plus, adapté aux jauges jusqu’à 1 000 personnes, qui prend en charge deux émetteurs avec un récepteur et dispose d’une charge sans fil. Enfin, Catchbox Lite est un système autonome conçu pour les réunions et ateliers de moins de 100 personnes. Basé à Riga (Lettonie), le fabricant cherche des distributeurs à travers l’Europe. ■