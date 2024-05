Milos propose les MCBB, des ballasts en béton armé conçus pour stabiliser et sécuriser des éléments de structure de type totem ou des scènes. Disponibles en 500 ou 1 200 kg, ces derniers peuvent s’agencer verticalement ou horizontalement selon les besoins via des connecteurs dédiés. Ils sont faciles à déplacer et à stocker grâce à leur forme destinée à accueillir des fourches de transpalette ou encore à leur point de suspension central. Des adaptateurs de structure M290 et M390 sont disponibles, ainsi que des vérins ajustables, permettant une mise à niveau optimale, quel que soit le terrain.