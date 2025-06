Une colonne italienne

Nous avons affaire à un système colonne « classique » avec un caisson de grave sur lequel viennent se fixer un ou deux éléments colonnes. L’ensemble est en bois multicouche recouvert et protégé d’une peinture noire texturée. Assez rapidement, il est évident que le système n’est pas si classique que cela. D’une part il est équipé d’une petite console de mixage assez complète proposant huit entrées et des effets internes. Il est doté en outre de la connectivité Bluetooth à la fois pour le streaming audio et le contrôle via une application dédiée. Le Nettuno 10 est par ailleurs conçu pour être modulaire. Le système de base est constitué d’un caisson et de deux éléments colonnes.

Ces deux modules peuvent être connectés l’un au-dessus de l’autre sur la base, mais ils peuvent aussi être dissociés. Le premier élément peut rester au-dessus du sub, séparé de ce dernier par un mât de liaison, pendant que le second prend place sur un pied d’enceinte classique pour une utilisation en 2.1. On peut par ailleurs coupler deux systèmes pour une utilisation en pleine stéréo (voir schéma ci-daprès).

Les éléments colonnes

Les deux éléments colonnes sont parfaitement identiques et interchangeables. Ils affichent une masse assez conséquente de 7,5 kg et des dimensions de 110 x 700 x 160 mm. La face avant est protégée par une grille esthétique aux perforations en nid d’abeille. Cette dernière est doublée d’un tissu acoustique. À l’arrière de l’élément, une poignée ergonomique est indispensable à la manipulation compte tenu du poids. Elle est bien pensée et correctement située par rapport au centre de gravité de la colonne.

À l’une des extrémités de la face arrière se trouve une cavité qui accueille l’embase speakon. Un astucieux pan coupé permettra une connexion protégée et un cable management plus esthétique. D’ailleurs, nous n’aurons besoin de câbler l’enceinte que dans les cas où la colonne n’est pas directement sur sa base, soit écartée du sub par le mât de liaison, soit sur un pied d’enceinte secondaire. Dans le cas classique de la colonne directement « clipsée » sur le sub, la connexion s’effectue au moyen de contacts métalliques directement apparents sur les faces inférieures et supérieures de l’élément colonne. Autour de ces contacts, un ingénieux système de verrouillage assure la jonction mécanique sub/colonne et colonne/colonne.