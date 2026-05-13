Le groupe belge Barco a finalisé l’acquisition de VerVent Audio, maison mère des marques Focal et Naim. Cette opération intègre Focal et Naim au sein du portefeuille de Barco, acteur spécialisé dans les technologies de projection, de visualisation et les solutions immersives. Elle vise à rapprocher les activités audio et vidéo, avec l’objectif de développer des solutions combinant son et image pour des usages professionnels et résidentiels.

L’intégration s’inscrit dans une logique de continuité pour VerVent Audio, avec une orientation de long terme. Elle met en avant la complémentarité entre les activités audio haut de gamme de Focal et Naim et les technologies d’imagerie et de systèmes de Barco, ouvrant de nouvelles perspectives de développement sur le marché de l’audio-vidéo intégré.