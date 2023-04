Barème des frais de carburant pour la déclaration de revenus 2023

Avec l’explosion du prix des carburants, si vous utilisez votre voiture pour vous rendre au travail ou pour vos trajets professionnels et que la déduction forfaitaire de 10 % ne couvre pas vos frais, vous pouvez choisir de déduire vos frais professionnels pour leur montant réel.

Vous pouvez opter pour le barème des frais de carburant pour le calcul de vos dépenses réelles ou pour le barème kilométrique qui sera prochainement publié. Ce barème est applicable aux entreprises individuelles ayant opté pour la tenue d’une comptabilité super simplifiée et, sous conditions, aux titulaires de bénéfices non commerciaux et aux salariés qui utilisent leur voiture pour des trajets professionnels. Le barème des frais de carburant ne concerne pas les utilitaires qui ne sont pas éligibles.

Attention, si vous optez pour les frais de carburant, les frais réels déductibles autres que les frais de parking, de garage, de péage et les intérêts de votre crédit ne peuvent pas excéder le montant du barème kilométrique (à paraître).

Attention : Vous devez pouvoir justifier le nombre de kilomètres parcourus ainsi que l’utilisation du véhicule pour les besoins de l’activité professionnelle. Il vous faut donc conserver vos justificatifs au moins pendant trois ans.