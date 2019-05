BARÈMES KILOMÉTRIQUES 2019 POUR LES VOITURES

Publiés le 16 mars 2019 au Journal officiel (arrêté du 11 mars 2019), les nouveaux barèmes kilométriques, revalorisés pour les véhicules dont la puissance administrative est de 4 CV ou moins, s’appliquent aux dépenses effectuées en 2018. Ces barèmes, calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus, permettent aux salariés d’évaluer leurs frais de déplacements, du domicile au lieu de travail, et de demander aux services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l’impôt 2019 sur les revenus 2018. Ils tiennent compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant et des primes d’assurance. ■