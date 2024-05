Les barèmes kilométriques applicables cette année aux dépenses effectuées en 2023 pour les voitures et les deux-roues, n’ont pas été revalorisés.

Ces barèmes permettent de déduire pour l’impôt 2024 sur les revenus 2023, après option pour ce régime, les frais réels engagés par les particuliers sur leurs déplacements professionnels.

Ils tiennent compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation, d’entretien, de dépenses des pneumatiques, de la consommation de carburant et des primes d’assurance, sachant que les intérêts d’emprunt de l’achat du véhicule à crédit, les frais de péages et de stationnement peuvent y être ajoutés. Le barème kilométrique applicable aux véhicules sera calculé en fonction de sa puissance administrative et de la distance parcourue dans l’année, de 5 000 km à 20 000 km et plus.

Le barème kilométrique applicable aux deux-roues, motocyclettes d’une part, cyclomoteurs d’autre part, fonctionne sur le même principe, mais est différent de celui des voitures.

À savoir, depuis 2021, le montant des frais de déplacement calculés à partir des différents barèmes est majoré de 20 % pour l’ensemble des véhicules électriques.

Pour calculer vos frais kilométriques, rendez-vous sur https://www.impots.gouv.fr/simulateur-bareme-kilometrique