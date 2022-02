Barres GLP

L’impression X5 IP Bar est une réglette IP65 dotée de 18 LEDs RVBL de 40 W, d’une plage de zoom 12:1 de 5 à 60 degrés et de la nouvelle couleur GLP iQ.Gamut, qui crée des spectres de blanc parfaits avec un excellent rendu des couleurs. La lentille carrée offre un rideau de lumière sans précédent et un wash lisse et homogène.

Les JDC Line 500 et JDC Line 1000 (photo), offrent un effet de mapping RVB très lumineux associé à une optique spéciale qui donne un look et des options de design uniques. Chaque pixel peut se diviser en deux parties pour une liberté de conception supplémentaire. La deuxième partie du luminaire est un puissant stroboscope à lumière blanche, de style similaire au GLP JDC1. ■