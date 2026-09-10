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Barres linéaires inclinables Rebel Line Elation

10 Sep 2026 | News Lumière & Vidéo

404 sonomag news eletion Rebel Line Series

IP55, la série Rebel Line est conçue pour un impact visuel saisissant et une intégration sans souci. Chaque projecteur est équipé de LEDs RVBL haute puissance de 60 W, produisant une lumière intense à spectre complet et entièrement modulable, qui s’intègre parfaitement aux projecteurs Elation Rebel Wash et Limelight. En complément du système RVBL, des LEDs SparkX CW de 5 W génèrent des effets aériens entrecroisés en blanc froid sur n’importe quel fond RVBL. Le contrôle individuel des pixels RVBL et SparkX permet aux concepteurs d’adapter facilement les effets visuels, qu’il s’agisse de fondus subtils, de changements de couleur ou de motifs complexes créés par mappage de pixels.

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