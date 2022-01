Batteries de lumière à Arras

Durant la Première Guerre mondiale, la carrière Wellington avait accueilli des milliers de soldats à proximité de la ligne de front, avant de s’élancer le 9 avril 1917 dans la bataille d’Arras. Ce lieu symbolique a été utilisé par l’office du tourisme Pays d’Artois, où les invités d’un séminaire d’entreprises du CAC40 étaient conviés à parcourir 500 m de galeries vers leur salle de réception installée dans la carrière souterraine de Blenheim. Pour éclairer les accès et les différentes salles de la carrière, One Event Live a déployé une panoplie de projecteurs sur batterie Starway : 48 EarthKolor, 24 WindKolor, 26 BoxKolor UHD, plus quatre CityKolor 5410 HD dans la salle de réception. ■