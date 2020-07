Bavardages est sur Youtube

Il y a sept ans, la société Bavardages voyait le jour, fondée par Jonathan Grimaux. Armé de 12 années d’expérience dans le marketing et la communication, Jonathan lance à présent sa chaîne YouTube. Celle-ci est ouverte à tous et vous permettra d’en savoir plus sur son métier. Il y expose de manière moderne et ludique sa vision, avec du vocabulaire, des exemples concrets, et des anecdotes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bavardages… Ici !

https://www.youtube.com/channel/UCYxFJ7HLKoQSXZHlViskfiQ/featured

Et pour le site Internet, c’est là : www.bavardages.cool ■