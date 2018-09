BEST AUDIO & LIGHTING DISTRIBUE ELATION PROFESSIONAL EN FRANCE

Nous connaissons Best Audio depuis trente ans en tant que distributeur de matériel audio. La société, membre du groupe Dushow, évolue pour devenir Best Audio & Lighting, avec l’ambition d’ajouter à son catalogue une offre en lumière. Elation Professionnal est la première marque inscrite au catalogue. Sébastien Nicolas : « Pour servir au mieux notre activité et nos clients, il nous a semblé tout à fait naturel d’offrir non seulement du son, mais aussi de la lumière. Ce partenariat avec Elation est dans ce sens très motivant. » Pour développer cette branche, Alain Lheriteau (photo) a rejoint l’équipe. ■