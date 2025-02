Beyma conçoit et fabrique en Espagne des haut-parleurs professionnels depuis plus de 50 ans. Ses clients ? Les marques d’enceintes électroacoustiques, qui viennent chercher ici les transducteurs répondant à leurs besoins. Certains modèles produits par Beyma le sont sur cahier des charges des clients, d’autres simplement en adaptations de références du catalogue.

Fabriquer des haut-parleurs peut être ingrat. La plupart des marques d’enceintes électro acoustique clientes demandent de conserver la confidentialité sur le sujet. Nous ne pourrons donc pas citer de marques équipées en Beyma, mais sachez qu’il serait plus rapide de lister celles qui n’ont pas recours aux services du fabricant espagnol.

Un peu d’histoire

Créé en 1969, acustica Beyma s’installe à Valence pour produire des haut-parleurs professionnels. Le fabricant expose pour la première fois au PLS de Francfort en 1974. Le développement à l’international va croissant, y compris sur les marchés américains et asiatiques dès le milieu des années 1980. En 1996, l’entreprise déménage à Moncada, au nord de la Valence, très proche du plus gros port de containers de la méditerranée. Dès 2004, Beyma donne des lectures lors des conventions AES, mais cesse quelques années plus tard pour préserver la confidentialité de ses travaux.

En 2008, l’installation de panneaux solaires coïncide avec celle de la première ligne de production semi-automatique. En 2014, la société est présente dans 80 pays, avec des équipes commerciales en Asie et un distributeur et des stocks aux États-Unis pour gérer ce marché spécifique. Les entreprises américaines souhaitant en effet acheter aux Etats-Unis, et à des américains ! Et si Beyma est aujourd’hui leader sur son marché en Espagne, c’est à l’international que se réalisent 85 % de ses ventes, dans les trois univers de l’audio pro, de l’installation et du cinéma.

Le patron Jose Vicente Farinós en compagnie de Espartaco Saez, Jorge Serrano et Carlos Gomez, dirigeant Global Trading Services, le distributeur exclusif de Beyma en France.

La période Covid

Sans même savoir ce qu’il allait advenir de l’univers de l’audio professionnel, Beyma choisit en 2020 de consacrer l’énergie disponible au développement de série NMF, ainsi qu’à la conception d’une ligne de production révolutionnaire, imaginée par Adrian Benlloch, ingénieur expérimenté recruté dans l’univers de la construction automobile.

Dans la même période, la société change de propriétaire. Présent chez Beyma depuis 1995 en tant que directeur financier puis directeur général, Jose Vicente Farinós en fait l’acquisition auprès des fondateurs. Il adopte un management transversal impliquant dans les décisions les cadres dirigeant des finances, de l’IT, du commerce, de la R&D et de la production. Des consultants externes interviennent aussi pour apporter des points de vue neufs.

Aujourd’hui, l’entreprise compte 90 salariés, se déploie sur 6500 m² dont 850 consacrée à la R&D et à la qualité. Beyma peut désormais fabriquer jusqu’à 220 000 haut-parleurs par an. Mais cette capacité va sans doute évoluer car un marché considérable, dont nous ne pouvons dire mot, va s’ajouter aux commandes.

R&D et jeunes talents

30% du personnel de Beyma est dédié R&D. Et la marque entretien depuis longtemps un partenariat étroit avec les instituts de technologie de la région. Nombreux sont les étudiants qui réalisent des travaux de recherche et des stages chez Beyma, certains y sont recrutés. Et des ingénieurs maison enseignent dans les départements d’acoustique. Mais le partenariat avec le monde de l’éducation ne s’arrête pas là. Les collaborations sont aussi présentes dans les domaines du marketing, de la communication et de l’image de la marque, du management, des ressources humaines… Beyma collabore également avec une université spécialisée dans les tests et disposant d’outils particuliers pour éprouver le matériel avant mise sur le marché, y compris en simulant le futur.