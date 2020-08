BEYMA : QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI

Les haut-parleurs en céramique de la série Qlex sont disponibles en 21, 18 et 15”, livrés avec la bobine acoustique exclusive quatre couches Quattro de Beyma. Un facteur de force optimisé de 30 % fait de cette série l’allié parfait pour les systèmes acoustiques qui nécessitent un SPL total élevé, une excellente linéarité et une distorsion ultrafaible. La dissipation thermique de toute la famille Lex est améliorée grâce à la technologie exclusive Maltcross, qui gère de plus grandes quantités d’énergie électrique avec un excellent rapport entre le SPL total et le poids, ce qui les rend plus légères que les enceintes en néodyme similaires. ■