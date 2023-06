Située à Fort-de-France en Martinique, la bibliothèque Schoelcher est un bâtiment connu pour son style architectural néoclassique, mais aussi pour son hommage à Victor Schoelcher, militant de l’abolition de l’esclavage.

Les lumières mises en place par Eger Martinique sur la bibliothèque mettent en valeur la richesse des ornements sculptés, les motifs floraux sur les murs et les colonnes de la façade, et les motifs géométriques sont mis en relief par les éclairages. Pour cela, Blandin Martinique Energie a installé un kit lumière Halto avec neuf projecteurs SPO 180, 20 barres de LEDs BAR 9 et un projecteur d’image KEPLER 350.