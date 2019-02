Bienvenue à l’ISE 2019

Integrated Systems Europe, grand-messe de l’audiovisuel et de l’intégration, se tient à Amsterdam du 5 au 8 février. Ce show, dont la première édition eut lieu en 2004 sur la pointe des pieds, est devenu au fil du temps une imposante manifestation de quatre jours occupant la quasi-totalité du RAI, le centre des expos de la ville, avec ses conférences réunissant des intervenants internationaux, ses ateliers pratiques et une impressionnante surface d’exposition. A l’aide des informations que nous ont fournies les exposants en avant-première, voici une présentation des nouveautés et immanquables pour organiser votre visite sur place.