Bienvenue chez Fixlab

Fixlab est un atelier de réparation de 150 m2 mais, hormis la présence de matériel, rien ne porte à croire que nous sommes dans un atelier. L’endroit ressemble plutôt à un laboratoire pharmaceutique. Les techniciens portent des vêtements de protection, les postes de travail sont équipés de microscopes, et on en retient presque sa respiration à l’idée d’entrer sans protection dans un tel environnement. En février 2019, Sébastien Deshayes, déjà à son compte dans le domaine de la réparation d’écrans LED, décide d’élargir ses perspectives en créant la SAS Fixlab.

Pour l’épauler dans sa tâche, trois techniciens l’accompagnent : Minh, qui s’occupe des diagnostics et tests, et Kévin et Philippe, qui effectuent les réparations de tout type de panne, aux côtés de Sébastien. Le marché de l’affichage dynamique est en plein essor depuis déjà quelques années. Que ce soit dans la rue, dans les transports ou les centres commerciaux, impossible de sortir sans croiser un écran. La Chine inonde le marché et, comme toujours, il y en a pour toutes les bourses. Mais le défaut majeur commun à la plupart de ces fabricants est qu’ils accordent une importance au service après-vente assez relative. C’est tout à fait paradoxal, étant donné la fragilité du matériel et l’utilisation intensive qui en est faite.

Les prestataires qui investissent dans une certaine superficie de mur LED aimeraient pouvoir conserver un matériel impeccable et l’amortir sur une durée supérieure à la simple garantie légale sans recourir à un technicien du fabricant venant de Chine, avec les restrictions en termes de délai (et de coût, une fois la garantie expirée) que cela implique.