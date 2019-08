BIGVCA, POUR OUBLIER LA CONSOLE

George Dyson, régisseur son, a conçu un outil pour s’affranchir de la console de façade en spectacle, en partant du postulat qu’il était plus facile de regrouper les traitements audio dans les stations de travail plutôt que d’utiliser une table. BigVCA est une interface analogique qui permet de garder le contrôle sur les sorties des cartes son en privilégiant un circuit court mais avec des composants analogiques haut de gamme, optimisant ainsi le rapport signal sur bruit. George a réalisé une présérie d’une dizaine d’exemplaires en vue d’une fabrication plus large. Plusieurs régisseurs exploitent cet outil avec succès depuis deux ans lors de tournées avec des compagnies de danse et de théâtre. ■

Pour en savoir plus : www.showtronics.fr