BJÖRK EN DIGICO

Le festival We Love Green de Paris a été l’une des étapes de l’artiste islandaise pour sa tournée Utopia Live. Le show fait appel à une multitude d’événements sonores calés au time code, des ouvertures et fermetures d’effets et autres choix de l’artiste extrêmement exigeante. On peut compter jusqu’à vingt snapshots par titre. Il fallait trouver une console extrêmement versatile, mais aussi compacte, pour l’intégrer dans des clubs ou théâtres de la tournée. Le choix s’est porté sur une DiGiCo SD12, dont John Gale, l’ingénieur du son, utilise soixante douze entrées et les larges capacités de traitement du son, les connexions MADI pour les liaisons avec le ProTools et le DIGIGrid, ainsi qu’une boucle optique pour les boîtiers de scène. ■