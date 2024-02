B&K Lumitek : De l‘ ISE au Prolight+Sound

C’est l’année des Salons pour B&K Lumitec.

Pour la première fois, B&K Lumitec à pris part au salon ISE 2024, depuis sa délocalisation à Barcelone. Cette expérience a été une franche réussite, nourrie de beaucoup de nouvelles rencontres sur place, mais aussi de visages bien connus.

„Nous étions cette année présents avec notre partenaire DJ POWER, mais pour l’année prochaine, nous pensons déjà à un stand uniquement B&K Lumitec. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette expérience” déclare Thomas Christmann, le CEO de B&K Lumitec.

Fidèle au proverbe : “Après le salon, c’est encore le salon”, le prochain évènement arrive déjà. Du 19 au 22 Mars 2024. B&K Lumitec sera présent au Prolight+Sound de Francfort et présentera les derniers produits et dernières solutions DJ Power, Iridium, GLT, Tego Pro et LedDoo.

Outre les toutes dernières séries de projecteurs avec fonction stroboscope, de nombreux appareils pour tout type d’évènements attendent les visiteurs.

B&K Lumitec est impatient de vous retrouver au Prolight+Sound 2024 sur son stand B54 dans le Hall 12.1

info@bklumitec.com

www.bklumitec.com