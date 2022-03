Blackmagic Design, solution audio de post Production

France Télévisions a développé et pérennisé ses capacités de post-production audio et vidéo avec une solution de station audionumérique (DAW) basée sur Fairlight. Avec le soutien du revendeur Magic Hour, le groupe a implémenté 31 consoles Fairlight dans une configuration à deux baies, au sein de 24 antennes régionales, pour diverses utilisations. « Fairlight répondait à toutes nos exigences immédiates, ainsi qu’à nos futurs besoins de développement » révèle Grégory Vital, chef de service ingénierie et technique. « L’accès à l’API de DaVinci Resolve nous a également permis d’intégrer rapidement Fairlight à nos systèmes existants, assurant une transition en douceur pour nos opérateurs. » ■