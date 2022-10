Blaze Audio PowerZone Connect 504

Pascal a donc décidé d’intégrer ses modules sous le nom de Blaze, et nous propose une gamme étendue d’amplificateurs destinés à l’intégration système (quelquefois dénommés amplificateurs d’installation). Les petits modèles 1U sont proposés en version basique non connectée avec réglages « classiques » par potentiomètres ou bien en version connectés Ethernet et Wi-Fi, et les modèles 2U pouvant atteindre les 4 x 750 W pour le PowerZone Connect 3004. Bref, il y en a pour toutes les applications et pour tous les budgets. Tous les amplis peuvent être utilisés en mode ligne 100 V ou 70 V, qui permet des liaisons à longue distance avec les haut-parleurs (équipés de transformateurs d’adaptation).

LE MATÉRIEL

Le modèle mis à notre disposition par MID est le Powerzone Connect 504, le plus puissant des petits compacts Blaze Audio. Il se présente comme un solide coffret métallique de 1U en demi-rack, ce qui permettra éventuellement d’en installer deux côte à côte dans une baie. Un certain nombre d’accessoires de montage sont fournis en option par Blaze Audio. On notera en particulier les deux « oreilles » qui permettent les fixer sur une surface plane de type plafond ou paroi. La face avant de l’appareil est on ne peut plus simple : cinq LEDs nous donnent immédiatement le statut de l’ampli, y compris l’état du réseau Ethernet et du Wi-Fi.

À l’arrière, on retrouve l’ensemble de la connectique. Ampli d’installation oblige, l’essentiel des connexions pourra se faire grâce à des connecteurs Euroblock aisément montables et démontables. On remarque un connecteur GPIO qui permettra de télécommander certaines fonctions paramétrables. Les entrées/sorties audio analogiques et numériques sont cependant toujours accessibles grâce à des classiques Cinch. La petite excroissance noire qui occupe un orifice de la grille de refroidissement n’est autre que la minuscule antenne Wi-Fi.