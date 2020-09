Ce bloc autonome d’éclairage de sécurité est dédié au monde du spectacle et de la culture. Doté d’un éclairage LED blanc chaud 2 700 K et d’un boîtier noir pour plus de discrétion, il conviendra parfaitement aux salles de spectacle, théâtres, cinémas ou auditoriums. Il dispose d’un système automatique de test et d’une maintenance simplifiée. ■