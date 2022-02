Blustream IP500UHD

La solution Multicast 4K UHD HDR, est sans latence et sans compression sur réseau 10 Gb (cuivre/fibre). Le transmetteur IP500UHD, compatible SDVoE, fournit des signaux HDMI 2.0 18 Gb, audio HD et offre des fonctionnalités avancées : PoE+, scaling et transmission de signaux de contrôle et de données (TCP/IP, RS-232, IR, USB et Ethernet 1 Gb). Le module de contrôle ACM500 permet une installation en quelques minutes, une gestion avancée des signaux et une surveillance active de l’état du système grâce à une interface web. Ce combo offre une solution de vidéo sur IP Multiview flexible et pouvant être pilotée par une APP avec sélection intuitive des sources. ■