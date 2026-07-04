La Boîte Noire est une évolution de la DI02 de HLABS. Elle intègre un circuit en pure classe A avec entrée instrument à très haute impédance et buffer débrayable. Elle dispose d’un sélecteur de niveau ligne/micro pour la sortie XLR symétrique, ainsi que d’un circuit d’atténuation. La Boîte Noire reprend un transformateur de sortie Carnhill surdimensionné et affiche un excellent rapport signal/bruit. Sa conception permet une utilisation avec instruments vintage ou modernes, capteurs acoustiques et micros de contact. De finition noire, la fabrication française et elle est fournie avec une housse et un câble V-lock.