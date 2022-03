Boîtes de direct Unika Pro Stage

Ces boîtes de direct s’utilisent en studio et sur scène. La série comprend la DI mono SDI-1, son équivalente à deux canaux SDI-2 et l’isolateur galvanique symétrique ISO-2, également à deux canaux. Tous ces appareils sont basés sur des transformateurs de haute qualité et conçus avec une électronique entièrement passive, permettant un fonctionnement facile sans avoir besoin d’une alimentation électrique. La série Stage atteint une excellente fidélité de signal et des niveaux de bruit minimaux. Les boîtiers entièrement métalliques, robustes, garantissent la fiabilité dans les conditions de scène difficiles. Le budget de ces DI est également très étudié. ■