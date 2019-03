BOÎTIERS AUDIO DANTE AES67 D’INSTALLATION ALLEN & HEATH

Boîtier E/S compact et protégé contre les chocs par de confortables caoutchoucs, le DT168 dispose de 16 entrées avec préamplis micro et huit sorties ligne. Son compagnon DT164-W, doté de 16 entrées micro et quatre sorties ligne, s’utilise avant tout en intégration, fixé dans ou sur les murs. Son alimentation secteur peut être redondée. L’intégration possible dans un boîtier Nema ou équivalent lui permet de se convertir en rack de scène mobile. Dotés des préamplis des consoles Allen & Heath et d’une conversion 96 kHz, les deux modèles comptent un port primaire et secondaire Dante en Ethercon et sont compatibles avec les boîtiers de scène DM et CDM ainsi qu’avec les consoles de la série SQ. ■