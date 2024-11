Son, lumière et vidéo signés Evasion Live

Situé sur l’île des loisirs du Cap d’Agde et ouvert de mai à août, le Bora propose une identité musicale urbaine et accueille des artistes pour des showcases. Depuis dix ans, c’est la société Evasion Live qui assure la préconisation, l’installation et l’entretien de l’intégralité du matériel son, lumière et vidéo du lieu, en partenariat étroit avec ses fournisseurs dont ESL, implanté à proximité.

Familier du monde de la nuit, Jérôme Cottat a créé Evasion Live en 1993, dans le but de réaliser des prestations dans les fêtes de village et les mariages. Forte de son slogan « Évadez-vous en musique », la société se développe au fil des années et commence à assurer des prestations techniques sur des spectacles.

Aujourd’hui, les compétences d’Evasion Live s’articulent autour de quatre pôles principaux : l’assistance technique, l’entretien et le SAV, la prestation technique et l’intégration de matériel destiné aux ERP. Le SAV et l’intégration ont aujourd’hui une importance égale à celle de la prestation technique.

Jérôme Cottat : En intégration, nous travaillons avec une quarantaine de clubs. Dans la région, mais aussi ailleurs en France. Au fil des années, le bouche-à-oreille a fait son effet. Un client satisfait parle avec ses amis, qui nous contactent pour obtenir des prestations de qualité pour leurs établissements.

La demande a d’ailleurs beaucoup évolué avec les années. Quand j’ai commencé, on nous sollicitait pour de la lumière qui clignote avec des couleurs, sans idée artistique particulière. On faisait le boulot avec trois PAR 36, une boule à facettes et un gyrophare. Aujourd’hui, on retrouve en clubs des shows time codés et des pupitres de commande dignes des plus grandes tournées.

Implantée à Paulhan (34), Evasion Live accueille ses clients comme à la maison.

Et le parc disponible permet de répondre à la majorité des besoins en son, lumière, vidéo et structure.

En ce qui concerne le son, on avait tendance à l’époque à empiler des quantités d’enceintes, pour obtenir un résultat plus qu’aléatoire. Aujourd’hui, le contrôle de la diffusion est bien meilleur, les systèmes sont beaucoup plus petits et la puissance est au rendez-vous. Nous installons régulièrement des systèmes line array en club.

Comment s’articule la collaboration avec le Bora Club ?

J. C. : Je travaille depuis 10 ans avec le Bora Club. C’est un établissement ouvert de début mai à fin août et qui accueille jusqu’à 2 500 clubbers par soirée. Le club est articulé en deux zones. L’une où se situe le DJ, qui est couverte, la deuxième, de la même surface, qui est un patio à ciel ouvert. Les deux espaces sont sonorisés indépendamment. Ils peuvent même diffuser deux ambiances musicales différentes.

L’été, un artiste est programmé tous les trois jours pour un set live qui a lieu aux environs de 3 h du matin. Evasion live prévoit un technicien sur ces dates pour assurer l’accueil des artistes.



Pour continuer d’exister, un club doit aujourd’hui évoluer sans cesse. À la fin de chaque saison, le propriétaire me demande des idées pour le son, la lumière et la vidéo. Tout est possible à condition que ce soit original.