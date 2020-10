Le système de sonorisation et d’évacuation Praesensa a été enrichi. Une redondance du contrôleur, un délai audio par canal d’amplificateur et une luminosité de l’écran LCD du pupitre d’appel sont désormais réglables. Une fonction de test de l’amplificateur de secours est possible, et le système est homologué en DNV GL pour les applications maritimes. ■