Ce système de sonorisation et d’évacuation connecté en AoIP est doté de nombreuses fonctionnalités et certifié EN 54-16. Tous les éléments du système sont mis en réseau, garantissant ainsi flexibilité et évolutivité du petit système centralisé au grand système décentralisé. L’architecture IP Omneo prend en charge les réseaux audio Dante, les protocoles AES67 et AES70. ■