Bose AMM108

La gamme récente de Bose Pro s’est construite à partir du marché de l’installation : un système line-array étudié pour être ajusté en amont en fonction du lieu, un système à courbure constante optimisé pour le stade, des colonnes à DSP, des plafonniers, et diverses enceintes unitaires. Parmi ces dernières, les nouvelles AMM affichent une ergonomie polyvalente façade/retour, ce qui les prédestine clairement à l’événementiel.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

La série AMM se compose des AMM108 et AMM112, ainsi que leur renfort de grave, l’AMS115. Les AMM 112 et 108 sont équipées de haut-parleurs coaxiaux, respectivement en boomer 12” + compression 3” et boomer 8” + compression 1,7”. La pression max crête des AMM108 est annoncée à 128 dB SPL, l’AMM112 à 131 dB et l’AMS115 à 130 dB. Les bandes passantes à -3 dB sont respectivement de 88-17 kHz, 70-18 kHz et 40-100 Hz.

Les AMM sont équipées d’un pavillon à directivité constante propriétaire réalisant 110° d’ouverture dans le sens horizontal et 60° en vertical lorsque les enceintes sont sur pied. Une fois tournées de 90° (en position retour ou accrochées de la sorte), la dispersion se retrouve logiquement plus large en vertical qu’en horizontal. Les enceintes pèsent respectivement 13 kg et 22 kg, toutes deux sont classées IP43, en position façade uniquement. Le sub pèse 28 kg et n’est pas classé IP.

AMPLIFICATION

Bose propose pour l’installation sa propre gamme, les Powermatch, et pour le touring des X4 et X8 de chez Powersoft. Des presets sont disponibles dans les deux cas, avec la recommandation de les utiliser pour optimiser les AMM. De fait, ces preset englobent la protection active des transducteurs, ainsi que des choix d’égalisation issus de la maison-mère. Il est toutefois possible d’utiliser les AMM en direct pour un rendu sonore plus neutre, mais dans ce cas sans la protection active.