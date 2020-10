Bose L1 – La famille en version 2.0

Pas moins de cinq nouvelles références sont dévoilées par la marque américaine Bose sur la base innovante du système L1. Ces produits profitent des dernières avancées technologiques et ne négligent pas quelques bonnes idées ergonomiques, comme le câble des subs, qui véhicule audio et secteur dans une même gaine.

Le système colonne Bose L1 a été lancé voici dix-sept ans. Et la famille s’agrandit. Destinées aux chanteurs, musiciens et DJs, trois nouvelles colonnes voient le jour, les L1 Pro8, L1 Pro16 et L1 Pro32. Elles sont complétées par deux modèles de subs. Les L1 Pro délivrent une plus grande pression acoustique que leur aînée et disposent de plus d’entrées audio et de fonctionnalités.

Versatiles

Précurseurs, les systèmes Bose L1 ont proposé une diffusion horizontale du son à 180°, avec une préservation remarquable de la balance tonale, quel que soit l’angle d’écoute. Ils intégraient également un mixeur audio pour différents types de sources, au niveau micro, ligne et instrument. Les mixeurs des L1 Pro disposent d’égalisation, dont un ensemble de presets de la librairie ToneMatch, de réverbérations, d’alimentations fantômes et d’une interface Bluetooth. Il est aussi possible de relier des mixeurs ToneMatch T4S ou T8S pour augmenter leur nombre d’entrées.