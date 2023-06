Bose poursuit son ascension

Grâce à ses partenariats avec les professionnels des métiers de l’audio/vidéo professionnel, Bose Professional conçoit et développe des solutions en milieu corporate, dans les lieux de culte, les universités, restaurants, magasins, hôtels, centres artistiques, stades, etc. Nouvellement indépendant, grâce à son investisseur Transom Capital Group, Bose Professional va intensifier ses efforts et se concentrer sur les technologies et les solutions qui permettent à ses clients de créer des solutions encore plus rapides et efficaces.

Témoin de cette réorientation, Bose Professional a annoncé la nomination de Mark Ureda au conseil d’administration de l’entreprise, qui en tant que conseiller d’affaires, enrichit l’équipe dirigeante.