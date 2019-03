ARENAMATCH PRÉSENTÉ AU STADE DU PSV EINDHOVEN

Complétant la gamme DeltaQ, dont on apprécie les performances d’intelligibilité, de flexibilité d’utilisation et d’homogénéité de couverture sonore, la série ArenaMatch était présentée en conditions réelles au sein du Philips Stadion, une aréna de plus de 35 000 places. Le stade du club de foot PSV Eindhoven vient en effet de choisir Bose ArenaMatch comme équipement de sonorisation installée.

Les ingénieurs Bose présents nous ont détaillé les étapes du design sonore et les avantages de la technologie DeltaQ. L’offre de boîtes line array permet de choisir pour chaque composant du système la directivité idéale en fonction de la couverture souhaitée. A la verticale, le choix se réalise entre 10, 20 et 40°, un guide d’ondes interchangeable permet ensuite de basculer à l’horizontale entre 60, 80 et 100°. A noter qu’il est possible de remplacer le guide d’ondes une fois le système installé. Avec une telle modularité, une multitude de profils de couverture, asymétriques si besoin, est possible.

Autre point fondamental quand il s’agit d’accrocher des systèmes, la légèreté. Au Philips Stadion, c’était un facteur fondamental. Chaque équipement désinstallé de l’ancienne diffusion était pesé, et pas question d’accrocher un matériel plus lourd à la place. Le rapport poids/ efficacité du système Bose a été un vrai atout.