Bose annonce la disponibilité des modèles EdgeMax EM90-LP et EM180-LP, étoffant la gamme EdgeMax d’enceintes directionnelles encastrées au plafond. Les EdgeMax LP ont été conçus pour les petites pièces aux plafonds plus bas et aux exigences d’installation difficiles. Elles bénéficient d’un capot arrière de 10 cm de profondeur, inférieure de 60 % à celle des modèles d’origine. Les EdgeMax LP assurent également un angle de couverture verticale de 80 degrés, idéal pour les salles de conférence et les espaces de travail aux plafonds plus bas. Tous les modèles EdgeMax intègrent deux haut-parleurs et la technologie PhaseGuide pour projeter un son puissant et ciblé de manière asymétrique dans une pièce.