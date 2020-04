Bose Professional Global EDU

Suite au succès des premières sessions, Bose proposera au cours des prochaines semaines une série de formations en direct gratuites pour un perfectionnement des connaissances sur leurs dernières nouveautés produits.

D’une durée de 30 minutes chacune, et proposées sur deux créneaux le même jour, elles se concentreront sur un produit à la fois, accessibles en ligne et réalisées en anglais par l’équipe de formation EMEA, composée de Dave de Groot et Ivar Groenendijk.

Chaque session intègre un temps de questions/réponses à la fin.

Pour vous enregistrer et consulter le calendrier, cliquez sur ces liens.

https://proedu.bose.com/learn

https://www.bigmarker.com/communities/boseGlobalEDU/conferences ■