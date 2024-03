Nouveau cap pour Bose Professional

Début 2023, la société Bose Corp a vendu la division audio professionnelle au fonds Transom Capital Group. Deux entités distinctes distribuent désormais le matériel estampillé Bose : Bose Corp d’une part et Bose Professional d’autre part. Avec pour certains produits un tuilage qui mérite sans doute d’être précisé.

Nous avons profité de l’ISE pour rencontrer John Maier, le récent PDG de Bose Professional.

John Maier, CEO de Bose Professional, accompagné de Sophie Molitor, directrice des ventes Europe de l’Ouest et Afrique du nord.

John Maier est présent dans l’industrie audio de longue date. Successivement patron de TC Group America, dirigeant de Blue, business developper chez Mackie, il aligne les succès dans la structuration et le développement d’entreprises majeures du domaine. En mai 2023, il a été choisi par Transom Capital Group pour devenir PDG de Bose Professional.

SONO Mag : John, pouvez-vous nous détailler les différentes catégories de produits qui composent le portfolio de Bose Professional ?

John Maier : Le catalogue Bose Professional regroupe l’ensemble des produits destinés à un usage commercial en installation, dans une démarche B to B (business to business). On retrouve nos équipements dans les magasins, des hôtels restaurants, les établissements d’enseignement… L’entité Bose Corporation, auprès de laquelle nous avons acquis la division pro, a conservé l’activité B to C (business to consumer) et B to R (business to retail). Elle distribue les produits destinés au grand public, comme les casques ou les barres de son, mais également les systèmes de sonorisation portatifs des gammes S1, F1 et L1.

Cependant, notre structure Bose Professional distribue également, au niveau mondial, ces produits de sonorisation portable S1, F1 et L1, dès lors qu’ils sont destinés à être utilisés dans l’univers de l’installation commerciale. À l’image de ce que font d’autres fabricants, Bose Corp a également d’autres distributeurs pour ces produits, pour répondre à d’autres univers de distribution que ceux auxquels nous nous adressons.

SONO Mag : Évoquons les solutions de forte puissance. La gamme RoomMatch n’est plus au catalogue, les ShowMatch et ArenaMatch y demeurent. Quel avenir pour ce type de systèmes chez Bose ?

J. M. : Ils font partie de notre démarche de recherche de la performance sonore. Nous en trouvons actuellement installés dans de multiples sites. D’un point de vue de la feuille de route pour ses gammes, nous avons prévu de sortir de nouvelles références prochainement, probablement présentées lors de l’Infocom, qui se déroulera en juin 2024.

SONO Mag : Quel est l’ordre de vos priorités pour Bose Professional ?

J. M. : J’ai imaginé trois phases. La première consiste à focaliser nos énergies sur notre cœur de métier, en évitant de se disperser d’un sujet à un autre sans réelle cohérence. Nous allons dans les prochains temps dévoiler une stratégie qui va inclure des produits mais aussi des services, pour répondre de façon optimale aux besoins de nos clients.

La deuxième phase a pour ambition de redéfinir l’expérience client, en simplifiant au maximum les phases de design, de préconisation et de mise en œuvre de nos équipements. Au fil des deux à quatre ans qui viennent, vont voir le jour des nouveaux principes d’interfaces utilisateur. Ils vont compléter notre offre de produits pour faciliter le quotidien de nos clients. Nous allons aussi développer en phase 3 le portfolio de solutions portables. Avec notre partenaire Bose Corp bien entendu, mais pourquoi pas également avec d’autres partenaires, ou en développant des solutions en interne. Nous disposons de beaucoup de compétences que nous pouvons mobiliser sur ce type de sujet. Nous étudions aussi actuellement d’autres éventualités de partenariat, pourquoi pas avec une marque de microphones… Toutes ces démarches vont dans le sens d’une extension de l’offre de solutions que nous serons capables de proposer.

SONO Mag : Pouvez-vous nous détailler la stratégie de distribution de vos produits en France, en particulier au sujet du principe hybride ?

J. M. : Le principe est que certains intégrateurs majeurs bénéficient d’une relation directe avec nous, en termes de vente mais aussi de support technique. Les autres intégrateurs auront comme interlocuteurs nos distributeurs. Cela peut paraître un peu étrange de prime abord, mais c’est un principe qui se montre très efficace dans nombre de pays dans le monde. Je vous remercie pour l’opportunité de pouvoir l’expliquer clairement à l’ensemble des acteurs du marché français.

SONO Mag : En quoi l’offre Bose Professional se distingue-t-elle de celle des autres marques ?

J. M. : Depuis 50 ans que Bose existe, la marque a toujours été très innovante dans le domaine des haut-parleurs. Puis sont arrivés des amplificateurs et des processeurs également très novateurs. Plus récemment, Bose s’est distingué via des solutions totalement inédites telles que la gamme EdgeMax, permettant d’augmenter drastiquement la qualité de la diffusion sonore dans les salles de conférence. Cette technologie vient s’ajouter à la longue liste des brevets déposés par Bose.

Mais nous nous distinguons également en termes de support auprès de nos clients. La période Covid a été compliquée pour tout le monde, mais nous plaçons beaucoup d’efforts actuellement dans l’objectif de reconstruire une relation client plus forte que jamais. Cela fait parti de notre ADN.

SONO Mag : A qui appartient aujourd’hui le nom Bose Professional ?

J. M. : Bose Professional est la propriété de Bose Corp, et nous en avons les droits d’exploitation pour un certain nombre d’années. Nous savons que la marque a de l’importance pour les clients, mais sommes aussi convaincus que ce sont les solutions apportées qui comptent avant tout. À nous de construire une entité qui reposera sur la pertinence de notre offre, indépendamment du nom qu’elle porte. Lorsque nous arriverons au terme de la période d’exploitation du nom Bose Professional, nous choisirons sans doute de basculer vers une nouvelle marque. Mais la transition se fera en douceur, avec une période de cohabitation des différents noms, pour permettre aux clients de bien comprendre que c’est juste un changement d’appellation et que la qualité de service est toujours présente, voir meilleure qu’auparavant. En fait, au-delà de l’excitation que représente pour moi le fait d’avoir à structurer cette société pour qu’elle puisse fonctionner efficacement en totale autonomie et à long terme, l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de m’impliquer tient au défi que représente la transition entre la marque Bose Professional et la future identité.