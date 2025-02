Les modèles EdgeMax EM90-LP et EM180-LP étoffent la gamme EdgeMax d’enceintes directionnelles encastrées dans les plafonds. Grâce aux modèles LP, les pièces plus petites et les espaces plus difficiles à sonoriser bénéficient d’un son EdgeMax puissant et d’une couverture asymétrique. En outre, les divers EdgeMax LP sont totalement compatibles avec la gamme des enceintes EdgeMax d’origine afin de garantir des performances supérieures constantes sur tous les projets aux spécifications et conditions d’installation variables. Les modèles EdgeMax EM90-LP et EM180-LP sont disponibles dès maintenant dans le monde entier.