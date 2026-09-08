Bose Professional a annoncé son intention d’adopter l’identité de marque mondiale 802 LABS à compter de février 2027. Cette évolution se fera progressivement, dans la continuité des activités actuelles, sans impact sur les produits, le support, les services ou les relations commerciales.

Le nom 802 LABS fait référence à l’enceinte Bose 802, lancée en 1978 et devenue une référence dans l’histoire de l’audio professionnel. Le terme « LABS » met quant à lui en avant l’esprit d’innovation, de recherche et de développement qui anime l’entreprise depuis ses origines.

Depuis son indépendance en 2023, Bose Professional poursuit sa transformation en renforçant son organisation internationale et en développant son offre à travers le lancement de produits inédits ainsi que l’ouverture de bureaux et de centres d’expérience dans plusieurs régions du monde.

Le lancement mondial de 802 LABS et les premières commercialisations sous cette identité sont prévus lors du salon ISE 2027 à Barcelone.

En France, cette transition a été présentée récemment aux clients lors d’une soirée organisée à l’hippodrome de Longchamp. Ce lieu, équipé de nombreuses solutions Bose Professional, dont plusieurs enceintes 802, constituait un cadre particulièrement symbolique pour cette annonce. L’événement s’est déroulé en présence de Jérôme Beyls, directeur des ventes France (photo).

Par ailleurs, une quinzaine de produits commercialisés sous la bannière 802 LABS seront dévoilés aux clients français début novembre 2026. Cette présentation s’accompagnera d’un programme de formations dédié afin d’aider les partenaires à découvrir l’univers de la marque et à se familiariser avec ses solutions avant leur lancement officiel.

Pour suivre l’évolution de 802 LABS, rendez-vous sur : https://802labs.com