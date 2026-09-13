Bose Professional lance le ShowTime STS118E, un caisson de basses 18’’ destiné aux installations fixes en intérieur et en extérieur. Conçu pour les systèmes de sonorisation de forte puissance, il est compatible avec les gammes AMU, AMM et Forum. Équipé d’un haut-parleur de 18”, le STS118E peut être installé au sol ou suspendu grâce à ses points de fixation intégrés. Il dispose de pieds amovibles et d’une fixation universelle pour mât compatible 35 mm et M20. Certifié IP55, il est adapté aux environnements exposés ou partiellement exposés. Disponible en noir ou blanc, il sera commercialisé à partir d’octobre 2026.