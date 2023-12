Bose Professional simplifie les systèmes AudioPack Pro

Les AudioPack Pro pour la diffusion sonore commerciale offrent le son et la qualité de Bose Professional dans un package pratique et prêt à installer. Une combinaison idéale de la gamme d’enceintes FreeSpace encastrées au plafond à montage en surface et d’un amplificateur FreeSpace, le tout disponible dans un format pratique, compact et prêt à installer. En fonction du système AudioPack Pro sélectionné, l’ensemble comprend quatre ou six haut-parleurs Bose Professional FreeSpace et un amplificateur de zone intégré IZA 190-HZ. Avec les options de montage au plafond ou en surface, ces différents systèmes permettent de se fondre dans n’importe quel environnement.