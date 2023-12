Bose présente la dernière génération de sa gamme QuietComfort : le casque QuietComfort Ultra, les écouteurs QuietComfort Ultra et le casque QuietComfort, tous dotés des caractéristiques de la gamme, incluant la réduction de bruit. Ces casques et écouteurs QC Ultra présentent un tout nouveau design et sont dotés du mode Bose Immersive Audio.