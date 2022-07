La finition exemplaire de la Bose S1 Pro fait désormais partie de la légende. Cette enceinte n’est pas une nouveauté, mais elle reste malgré tout une valeur sûre dans le créneau des enceintes compactes sur batterie. Et 330 x 241 x 286 mm, c’est vraiment compact ! Le volume est de 22,75 dm3 pour une masse de 7,1 kg. L’accès à la batterie nécessite de dévisser deux vis, il est donc impossible de la changer rapidement. La version de ce produit nomade que nous avons reçue est une série limitée fournie sans batterie. Cette dernière peut être acquise séparément, mais les disponibilités et les délais d’approvisionnement sont malheureusement, comme beaucoup d’autres produits audio pro, peu rassurants.

Une poignée a trouvé sa place sur le dessus, l’orifice pour la mise sur un pied a rejoint la facE opposée. Un contacteur placé dans cet orifice détecte la mise en place de l’enceinte sur un pied et une courbe ad hoc est alors appliquée au signal de sortie. La S1 Pro a trois entrées. Deux sont identiques et équipées de prise combo jack/XLR. Pas de sélecteur de niveau d’entrée, les microphones seront câblés en XLR et les instruments en jack. Un sélecteur ToneMatch permet d’optimiser la réponse en fréquence pour une utilisation avec un microphone ou une guitare. Cela reste une option et il n’est nullement obligatoire d’activer cette fonction. Pour ces deux entrées, on dispose de quatre réglages : niveau de la réverbération, des graves, des aigus et volume.

La troisième entrée équipée d’un connecteur mini-jack est prévue pour recevoir une source de type multimédia et ne bénéficie que du réglage de volume. Elle prend aussi en charge la source streaming Bluetooth. Bose Connect est le nom de l’application de pilotage à distance de la S1 Pro. Disponible pour EOS ou Android, elle est téléchargeable gratuitement. Nous espérions des fonctionnalités étendues, qui ne sont hélas pas disponibles directement à partir de l’enceinte. Celle-ci ne permet que de faire les éventuelles mises à jour et de passer au streaming audio sur deux enceintes S1 Pro.