L’objectif des produits Bose Work est d’apporter la meilleure simplicité d’utilisation, sans compromis sur la qualité audio et vidéo, dans le cadre de la mise en œuvre d’applications de téléconférence. Cette gamme comprend pour l’instant la barre audio vidéo VB1, le micro casque actif à réduction de bruit 700 UC, ainsi que les éléments ES1 Ceiling Audio Solution.

La barre audio vidéo VB1 s’installe dans les salles de conférence et se relie via un simple câble USB3 à un PC pour assurer la communication son et image avec une salle distante. Côté image, sa caméra 4K est capable d’une grande polyvalence. La très large ouverture permet de visualiser l’ensemble de l’assistance présente devant la barre, et son zoom (x5) lui donne la capacité d’aller chercher des détails dans le champ de vision. Nous en avons eu la démonstration avec une écriture fine sur un tableau distant de 6 m de la caméra, qui devenait parfaitement lisible par le truchement du zoom. Côté son, l’array de micros présent en façade, associé à un processeur sophistiqué, permet de constituer des lobes de captation orientés vers les intervenants. Jusqu’à quatre lobes sont générés, et des zones d’exclusions peuvent aussi se définir, le tout en agissant directement et très simplement à la souris sur l’écran.