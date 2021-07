BOUYER AD-4000

La marque française Bouyer présente son amplificateur EN54-16, d’une puissance de 2 000 W RMS intégré dans un coffret 1U. L’amplificateur AD-4000 est fabriqué et assemblé dans l’usine du fabricant, basée à Montauban (Tarn-et-Garonne). Il intègre cinq ventilateurs à vitesse variable et une enveloppe en aluminium qui optimise les flux d’air et le refroidissement lors de l’installation en baie. Il est conforme à la norme EN54-16 via l’organisme de certification français (CNPP), qui garantit également leur qualification pour l’utilisation du système B3S, solution de sonorisation de sécurité. Bouyer inaugure dans le même temps la nouvelle identité visuelle de ses produits destinés à un montage en baie, au travers d’un design sobre et épuré. ■